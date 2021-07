El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha admitido este miércoles que si volvieran atrás no harían lo mismo con la relajación de restricciones de la covid-19 y, una vez han cerrado de nuevo las discotecas, ha pedido "extremar las medidas" en otras actividades de ocio que prosiguen, como los festivales.

"¿Si volveríamos a hacer lo mismo?, evidentemente no, porque estamos donde estamos", ha afirmado este miércoles Argimon en una entrevista en TV3, en la que ha añadido que cuando se relajan restricciones hace un mes "era muy complicado no abrir" aforos en teatros o gimnasios, que "no eran grandes diseminadores" de coronavirus.