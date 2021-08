El Defensor del Pueblo pedirá al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que ofrezcan una solución a los diagnosticados de covid con test de antígenos en lugar de PCR que no pueden acceder a un certificado digital europeo y ven afectado así su derecho a la libre circulación.

Los diagnosticados con test de antígenos en lugar de PCR, tanto en Cataluña como otras partes de España, no pueden acceder al pasaporte covid europeo pese a contar con los anticuerpos de una dosis de la vacuna y los derivados de haber pasado el virus porque Bruselas no lo considera pauta completa si el positivo no está certificado por PCR.