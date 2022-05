17 may. 2022

EFE Madrid 17 may. 2022

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha asegurado este martes que la Policía Nacional no usa el programa de espionaje Pegasus "porque no lo tiene" y que este Cuerpo no se dedica a perseguir ideas políticas.

Así ha contestado en la Comisión de Interior del Senado a preguntas de los representantes de Junts per Catalunya (JxCat) Josep Lluis Cleries y de ERC Xabier Castellana, que ha denunciado el uso de instituciones del Estado para reprimir a ciudadanos vulnerando derechos y se ha referido a "66 casos" de independentistas espionados con Pegasus, de los cuales "al parecer solo 16 contaban con autorización judicial".