El exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó ha negado este martes cualquier conocimiento de la operación parapolicial Kitchen y cualquier relación con el excomisario José Manuel Villarejo, con el que "jamás" ha intercambiado mensajes, comido o despachado.

"Yo con el señor Villarejo jamás he despachado, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ninguno tipo de mensaje con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas", ha dicho Cosidó en la undécima sesión de comparecencias de la comisión parlamentaria sobre la operación paralela que presuntamente se diseñó para robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas.