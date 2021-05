6 may. 2021

EFE Madrid 6 may. 2021

El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera ha afirmado que en 2012, tras llegar el PP al Gobierno, le cesaron de ese cargo "por investigar la Gürtel" y ha negado que él haya beneficiado al Partido Popular ni a "ningún partido".

"Yo no he encubierto la Gürtel, he sido la apisonadora de la Gürtel", ha dicho el comisario en la comisión de investigación del Congreso de la Operación Kitchen, supuestamente urdida en 2013 por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas.