Mariano López, exsuegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, el autodenominado "yonki del dinero", ha negado este martes en su declaración como testigo en el juicio del caso Imelsa que se celebra en Valencia que las grabaciones que Benavent dejó en su domicilio y que dieron origen a la causa judicial hayan sido manipuladas, tal y como sostiene el principal acusado.

"Yo no las he manipulado ni he visto a nadie manipularlas", ha asegurado en su declaración a preguntas del fiscal, aunque posteriormente, interpelado por los letrados de las defensas ha matizado esta posición al señalar que no puede saber si están manipulados esos audios, porque no estaba presente cuando Benavent las realizaba o las volcaba al ordenador.