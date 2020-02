El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha sumado este jueves nueve artistas a su cartel de este año -Two Door Cinema Club, Tom Walker, The Neighbourhood, Aitch, Local Natives, Boys Noize, The Academic, Amatria y The Parrots- y ha dado a conocer el cartel por días de la cita musical, que celebrará su 26ª edición del 16 al 19 de julio.

La cita musical más veterana de la provincia de Castellón celebrará este verano la primera edición bajo el mando de The Music Republic, la gestora de eventos musicales propietaria del Arenal Sound de Burriana, que ha comunicado que aún quedan "muchos nombres por descubrir".