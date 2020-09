La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado, sobre la recomendación del presidente Quim Torra de no viajar a Madrid, que no hay "ningún elemento que aconseje el que haya que dificultar la movilidad entre comunidades autónomas" y por ello ha pedido no "estigmatizar" a ninguna región.

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha indicado que el Ejecutivo respeta las palabras de presidente catalán, pero que "no están acordes con la situación que en estos momentos se plantea".