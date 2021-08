El Gobierno ha arremetido duramente contra el PP por su "nulo sentido de Estado" y por "incumplir la Constitución y la Ley" al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con "excusas cambiantes" desde hace "mil días".

"No puede el PP, que ha gobernando tantos años, incumplir todos los días la Constitución y la Ley porque la Ley no les gusta. Lleva 35 años en vigor y se ha renovado el Consejo con distintos partidos en el poder y ahora decide que como no le gusta, no la cumple", ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.