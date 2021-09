La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este miércoles que la decisión de suspender la ampliación del Aeropuerto del Prat por la falta de apoyo del Govern "no tiene que interferir" en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

"Entendemos que no tiene que interferir y, sobre todo, no cuestiona ni condiciona la voluntad de diálogo permanente que el Gobierno de España mantiene con la Generalitat, no tendría que interferir con la celebración de la mesa de diálogo", ha remarcado Sánchez al ser preguntada por la cuestión.