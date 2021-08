El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido este miércoles a la oposición "sentido de Estado" ante la situación "dramática" que se vive en Afganistán, y ha dicho que el Gobierno trabaja "sin descanso" para traer "cuanto antes" a los españoles y los colaboradores que se encuentran en ese país.

"No pedimos ayuda a la oposición, sabemos que no nos la va a dar. Le pedimos un mínimo de sentido de Estado y que lo que digan sea verdad. Nada más, no parece difícil", ha dicho el ministro en un acto en Granada junto a la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra.