La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha recalcado que la mesa de diálogo que se abre mañana con presencia del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, debe estar formada exclusivamente por miembros del Ejecutivo y de la Generalitat, de acuerdo con la decisión del presidente catalán, Pere Aragonès.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también ministra de Política Territorial, ha expresado su respeto a la decisión de Aragonès de no aceptar en este foro a integrantes que no formen parte del Govern, como pretendía JxCAT, y ha asegurado que no habría aceptado a personas ajenas al Gobierno catalán.