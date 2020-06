La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este lunes que las diferencias entre los dos socios del Ejecutivo catalán, JxCat y ERC, son "legítimas" y forman parte de la "normalidad" de los gobiernos de coalición.

En declaraciones a TV3, Budó ha afirmado que Cataluña necesita un Govern "fuerte" para encarar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y no uno en funciones, por lo que no es momento de convocar elecciones: "No se puede abordar esta crisis con un Govern en funciones, con un proceso electoral convocado".