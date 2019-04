La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que van a ofrecer diálogo al Gobierno después del 28 de abril, y ha recalcado al presidente del Ejecutivo y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, que cualquier investidura pasará por poder hablar "de todo", incluido un "referéndum pactado".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Budó ha lamentado, tras el acto de Pedro Sánchez en Tarragona del pasado domingo, que a su juicio no haya otras propuestas del PSOE que "no sea hablar de Cataluña con contundencia", por lo que cree que en la campaña de las generales "el tema central no serán los problemas reales de los ciudadanos de España, sino Cataluña".