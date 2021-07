La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha recordado este martes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirá a la Conferencia de Presidentes y ha asegurado que su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "prioritariamente bilateral".

Aragonés no acudirá a la XXIV Conferencia de Presidentes, que se celebrará el viernes en Salamanca, porque "no aporta valores a los objetivos en los que trabaja el Govern", ha explicado Plaja, después de que el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmara que, si Aragonès no acude a la cita, Sánchez no debería mantener una reunión bilateral con él.