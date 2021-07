El juez Arcadio Díaz Tejera, que supervisa el CIE de Gran Canaria, ha manifestado este martes su discrepancia con sus colegas de la Audiencia de Madrid, porque, en su opinión, los menores migrantes no acompañados no son ni un problema social ni un problema político, "son nuestra esperanza y nuestro futuro".

"Si no es por ellos, los hijos de ustedes no cobrarán pensiones; es egoísmo supino, son los mejores de sus países de origen", ha dicho en el Parlamento de Canarias este magistrado a cargo del control del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, en alusión al auto que avaló que no se retirase el cartel de Vox sobre los menores migrantes.