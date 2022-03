El juicio por desobediencia contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra por desoír una orden judicial para que descolgara un lazo amarillo del Palau de la Generalitat se celebrará en su ausencia, según lo acordado por la titular del juzgado de lo penal número 6 de Barcelona.

Así lo ha resuelto la magistrada después de que esta mañana Torra anunciara en un vídeo publicado en su perfil de Twitter que no se presentaría a su segundo juicio por no retirar los lazos amarillos, en el que afronta penas de inhabilitación, para "no legitimar" lo que considera "una farsa".