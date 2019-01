Capilla ardiente del ex presidente del Principado, ex alcalde de Gijón y senador Vicente Álvarez Areces, instalada hoy en la Junta General del Principado. EFE

Capilla ardiente del ex presidente del Principado, ex alcalde de Gijón y senador Vicente Álvarez Areces, instalada hoy en la Junta General del Principado. EFE

El presidente del Principado, Javier Fernández (d), la viuda del ex presidente del Principado, ex alcalde de Gijón y senador Vicente Álvarez Areces, fallecido esta madrugada,Soledad Saavedra (c) y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra (2i), en la capilla ardiente. EFE