El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que no dé por hecho su apoyo a los presupuestos, porque no solo no ha decidido todavía el sentido de su voto, sino que ni siquiera descarta en presentar una enmienda a la totalidad.

"El Gobierno lo que tiene que tener claro es que no tiene que dar el voto del PNV por hecho", ha advertido, aunque ha reconocido que su grupo está "dispuesto a discutirlos y a llegar a un acuerdo" y a ser "razonables".