El lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu (C), y el presidente del partido, Andoni Ortuzar, participan este lunes en un mitin electoral en Barakaldo (Bizkaia). EFE/Miguel Toña

El candidato a lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, han coincidido este lunes en pedir "movilización" a sus votantes y que "no se duerman en los laureles de las encuestas", que dan a su partido como claro ganador de las elecciones del próximo domingo.

Urkullu y Ortuzar han participado en un mitin en la plaza de los Fueros de Barakaldo, centrado en dos mensajes: la reconstrucción tras el coronavirus y una llamada a acudir a las urnas.

El lehendakari ha asegurado que el PNV afronta la reconstrucción con el plan "Guztiok Bat", una "estrategia de país que compromete una inversión de 10.000 millones de euros" y que contempla la colaboración de todos, instituciones y sector público y privado.

Urkullu ha recordado que hace ocho años, antes de su acceso a la Lehendakaritza, Euskadi vivía un episodio de "recesión, de destrucción de empleo, pero después de ocho años de trabajo, empleo a empleo, habíamos conseguido colocar el paro por debajo del 10 por ciento. Y ahora lo vamos a volver a conseguir", ha prometido.

El candidato ha cerrado su intervención con un llamamiento a la participación: "El próximo domingo tenemos una cita con nuestro futuro. Tenemos que participar. Tenemos que decidir, decidir cómo queremos que sea el futuro y quién queremos que lo lidere. Cada voto cuenta, y pido que, con cada voto, construyamos una gran mayoría que guíe la salida de esta crisis".

También Ortuzar ha prevenido a la ciudadanía contra el "efecto somnífero" que podría ejercer la victoria que todas las encuestas auguran a su formación: "Solo hay una encuesta que vale y es la que sale el domingo de elecciones, al cerrar los colegios. No os confiéis, yo no me confío".

El objetivo del PNV, que ahora tiene 28 escaños en el Parlamento Vasco, es "ganar un escaño por territorio. No nos durmamos en los laureles de las encuestas. El objetivo es claro, 31. Difícil, pero posible", ha dicho el líder del PNV.

Ortuzar también ha apostado por "unir fuerzas y salir juntos de esta crisis. La primera unión de fuerzas tiene que producirse este domingo, pedimos unir fuerzas en torno al PNV. Utilizaremos ese voto y esa fuerza para, a partir del día 13 de julio, unir a este país y llamar a todos los partidos y organizaciones sindicales, empresariales y sociales para llegar a un gran acuerdo de país que nos saque de la crisis. Unamos fuerzas el domingo con el PNV y el PNV unirá al país".