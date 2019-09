El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha cargado contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, por anhelar la repetición de las elecciones “a toda costa” y ha considerado que muestra de ello es la presentación de una propuesta que "no es otra cosa sino un programa electoral".

“Busca claramente ir a elecciones porque no solo es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie”, ha denunciado Egea poco después de que Sánchez completara la presentación del nuevo documento con el que espera recabar el apoyo de las fuerzas políticas para una nueva investidura.