El vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, ha dicho hoy que la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos "no va con la España de 2018" ni con su formación, por lo que el PP se abstendrá con "absoluta indiferencia".

"El Partido Popular no va a entrar en esto, no es un tema que preocupe a los españoles, al Partido Popular y, por tanto, cuando llegue el momento, nosotros diremos esto. Este asunto no va con la España de 2018 ni con el Partido Popular. Nos abstenemos con absoluta indiferencia", ha asegurado Maroto en encuentro con medios.