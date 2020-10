El Partido Popular ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vaya a defender el nuevo estado de alarma ante el Congreso de los Diputados, mientras que no contempla que el Ejecutivo no acepte su propuesta para acortar este periodo a ocho semanas.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha defendido este martes en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que declarar seis meses de estado de alarma incumple las condiciones fijadas en la Constitución para esta figura, proporcionalidad y control parlamentario.