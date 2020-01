El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este jueves que Quim Torra "ya no es diputado autonómico" por lo que "no puede ser presidente" de la Generalitat y ha indicado que "si insiste" en mantenerse en el cargo lo "denunciará por usurpación" de poder, algo que extenderá al Gobierno "si no hace nada para cesarlo".

Casado ha hecho estas declaraciones en San Sebastián donde ha acudido a la inauguración de la exposición dedicada a la figura de Gregorio Ordóñez cuando se cumple el 25 aniversario del asesinato del concejal del PP a manos de ETA en 1995.