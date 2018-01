El Partido Popular ha insistido hoy en pedir a Ciudadanos que "mueva ficha" en Cataluña y, como formación política más votada, tome la iniciativa para hablar con el resto de partidos porque si no estará demostrando que tiene "alergia" a asumir responsabilidades.

Así lo ha apuntado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, para quien si el partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas no asume dicha iniciativa "no se comporta como partido de gobierno" y estará provocando "mucha frustración" no solo a sus votantes "sino a mucha gente".