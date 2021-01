El PP no ha aclarado si apoyaría o no una modificación del decreto del estado de alarma porque no conoce el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que exige comparecer en el Congreso, y tampoco se posiciona sobre cuál es la mejor respuesta para frenar la tercera ola.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha culpado al jefe del Ejecutivo del incremento de los contagios por delegar en las autonomías las medidas contra el virus y, en rueda de prensa, le ha acusado de "esconderse" y de "abandonar" a los Gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE.