5 may. 2022

EFE Madrid 5 may. 2022

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que a su grupo no le queda "ningún género de duda" sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto al espionaje a dirigentes independentistas tras explicar su directora, Paz Esteban, que contaban con autorización judicial.

En rueda de prensa al término de la comisión de secretos oficiales de la cámara baja, Gamarra ha recalcado que el seguimiento mediante el programa espía Pegasus a personas que figuran en la lista publicada por The New Yorker cumplían la directiva de inteligencia, que marca el Gobierno, y contaban con "autorización judicial", lo que "no significa que todas las personas de la lista fueran objeto de intervención del CNI".