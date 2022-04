La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha propuesto al PSOE un pacto para que siempre gobierne la lista más votada y ha achacado el primer gobierno de coalición de los populares con Vox en Castilla y León al no de los socialistas a facilitar un Ejecutivo en solitario de Alfonso Fernández Mañueco.

Gamarra ha explicado este lunes, en una entrevista con Telecinco, que el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acude a la toma de posesión de Mañueco mañana, martes, no para evitar la foto con Vox, si no porque las prioridades del PP son dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, centrados ahora en la economía, y por ello el todavía presidente de la Xunta prioriza su encuentro con la patronal y los sindicatos.