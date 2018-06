El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quiere que este mes se celebre el debate sobre el estado de la nación para que Pedro Sánchez desvele los "cromos" cambiados con independentistas y populistas para llegar al Gobierno y los populares den cuenta del legado de Mariano Rajoy.

Aunque no había fecha fijada, la intención de Rajoy antes de que prosperara la moción de censura de Sánchez era que el debate se celebrase a finales de junio, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado. No obstante, es costumbre parlamentaria que no se celebre este debate en los comienzos de un nuevo gobierno.