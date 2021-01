El PP no ha aclarado si apoyaría o no una modificación del decreto del estado de alarma porque no conoce el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que exige comparecer en el Congreso, y tampoco se posiciona sobre cuál es la mejor respuesta para frenar la tercera ola.

El PP ha reclamado la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso, al solicitar formalmente que la Diputación Permanente convoque un pleno extraordinario, y ha registrado una petición de comparecencia al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Senado.