El PP ha presentado dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, uno por parte del Grupo Parlamentario Popular y otro de su diputado Alberto Casero, al entender que se vulneró un derecho fundamental de su parlamentario porque la reforma laboral se aprobó con su voto telemático erróneo.

Los dos recursos se han interpuesto este viernes, según informan a Efe fuentes del PP, que sostienen que el informe de los letrados del Congreso conocido hoy que no ve justificado anular el voto erróneo, donde además, no se produjo fallo informático, "no cambia nada".