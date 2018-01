El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha rechazado hoy que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, alcance un acuerdo con el Estado para resolver su situación jurídica y permitir así su vuelta a Cataluña sin ser detenido, tal como se había reclamado desde el PDeCAT.

En rueda de prensa, Rodríguez ha emplazado a Puigdemont a "no creerse sus propias mentiras" porque "el Estado no puede pactar la situación jurídica de nadie", ya que ha indicado que no es posible en un Estado donde rige la separación de poderes.