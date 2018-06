El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho hoy que su partido tiene la "mano tendida" y está dispuesto a "lo que haga falta" para facilitar un entendimiento entre los gobiernos de España y Cataluña, a pesar de lo cual ha subrayado que su formación no es "equidistante" ni "un mensajero".

"El PSC no es un mediador, no es equidistante. El PSC es el socialismo en Cataluña y de Cataluña. No estamos a medio camino. Somos parte del socialismo español, europeo e internacional y recordamos nuestra historia", ha aseverado en la inauguración de la jornada "Reforma constitucional, federal y con derechos" celebrada en la sede del PSC de Barcelona.