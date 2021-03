La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha reprochado a ERC que en el Congreso de los Diputados defienda el "diálogo" y que, en paralelo, abogue por un nuevo "embate con el Estado" desde la Generalitat: "En Madrid hace una cosa y aquí otra", ha criticado.

"Poner en la misma frase diálogo y embate con el Estado es una incoherencia que a mí me cuesta un poco de entender, y al final no dejo de pensar que ERC siempre juega entre dos aguas para no ser claro. Y tendría que decir si está por el diálogo o por el embate con el Estado", ha dicho en una entrevista simultánea en La 2 y Ràdio 4.