El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar pedida por Vox de que se le incluya en los debates en medios públicos y privados de la campaña de las elecciones de Castilla y León.

Así lo acuerda el alto tribunal en un auto en el que acuerda que no ha lugar a la medida cautelar de la participación de Vox en los debates electorales previstos para el próximo día 31 y el 9 de febrero "por no reunir las condiciones exigidas en la ley electoral de Castilla y León, al no tener grupo parlamentario propio".