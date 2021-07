El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (c), y su vicepresidente, Jordi Puigneró (5i), posan ante el Palau de la Generalitat con los nueve líderes independentistas indultados por el Gobierno, a los ofreció una recepción oficial. EFE/Andreu Dalmau/Archivo

La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar los indultos a nueve condenados en la causa del procés mientras estudia los recursos interpuestos contra la medida de gracia acordada por el Gobierno.

"La aplicación del indulto, y no suspensión del mismo, no impide, si así se declara en una eventual sentencia favorable a las pretensiones de los recurrentes, el cumplimiento en su momento de la pena de privación pendiente, de manera que con la ejecución del indulto no se producen consecuencias o situaciones de difícil reversión que puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso", argumentan los magistrados en los autos referidos a cada indultado.