"Esta es la cuarta visita que hago a la isla de La Palma" desde que nació el volcán hace 24 días y, "por desgracia, no será la última", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vista de lo que le contaron los científicos en la reunión del Plan Especial de Protección ante Riesgos Volcánicos de Canarias (Pevolca): que la erupción "no cesa" y que no está previsto que lo haga ni a corto ni a medio plazo.

Pero al menos, la colada del flanco norte del volcán, que fluye hacia el oeste y noroeste y que el martes obligó a la evacuación de unos 800 vecinos del barrio de La Laguna, "avanza muy lentamente" y cabe la posibilidad de que no reanude su camino destructor.