La policía nacional ha dejado en libertad a Josep Lluis Alay Rodríguez (c), el historiador que acompañaba el pasado domingo al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en la furgoneta en la que se dirigía a Bruselas. En la foto, acompañado del abogado Jaume Alonso-Cuevillas (i) y el diputado de Junts per Catalunya, Quim Torra (d). EFE/Marta Pérez