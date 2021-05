9 may. 2021

EFE Barcelona 9 may. 2021

ERC ha acusado a Junts de no decir la verdad cuando anunció que estaban cerca de un pacto de Govern y ha advertido de que si sus actuales socios no cumplen su compromiso de facilitar la investidura de Pere Aragonès para que puedan gobernar en solitario habrá elecciones, porque no buscarán el apoyo del PSC.

Así lo ha asegurado en una entrevista a Rac-1 el vicesecretario general de comunicación de ERC, Sergi Sabrià, que ha descartado de entrada que si el republicano Pere Aragonès es investido president incorpore en el Govern a consellers de la CUP o de los Comuns, porque su objetivo actualmente, una vez descartado el pacto con Junts, es el de gobernar en solitario.