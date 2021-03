El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido que no se entendería que JxCat no apoyará el acuerdo entre su partido y la CUP para garantizar la investidura del republicano Pere Aragonès, acuerdo sobre el que Miriam Noguera, de Junts, no ha querido adelantar su posición.

Se ha limitado a decir en el Congreso que "las negociaciones se hacen en la mesa de negociación y no a través de los medios de comunicación.