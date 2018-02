La diputada de ERC en el Congreso Ester Capella ha asegurado hoy que las negociaciones para la investidura del futuro presidente de la Generalitat no están siendo fáciles "por las condiciones en las que nos ha colocado el Gobierno y aquellos partidos que promocionaron el 155".

"No es una negociación similar a la de un proceso electoral normal, porque no lo fue el 21D, ya que quien convocó las elecciones no tenía ni las competencias ni la capacidad para hacerlo, sino que lo que hicieron fue usurpar las funciones propias del president de la Generalitat", ha destacado Capella.