La portavoz de ERC, Marta Vilalta durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la comisión permanente de su partido, en la que ha advertido hoy que el 'no' a los Presupuestos del Estado se mantendrá si no hay "movimientos" políticos "en materia de autodeterminación y de cese de la represión contra el independentismo", ya que "esto no va de negociar partidas ni inversiones".EFE