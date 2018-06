El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Ernest Maragall, ha asegurado hoy que el Govern no renunciará a la independencia y ha criticado que el nuevo Ejecutivo socialista no lo entienda o no quiera verlo.

"¿Estos chicos del nuevo Gobierno del PSOE no entienden nada, lo hacen ver o sólo muestran el miedo del Estado a aceptar lo que somos?", ha escrito Maragall en su cuenta de Twitter.