El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha advertido a Vox de que ya ha sido derrotado en esta moción de censura porque ha quedado claro que España no teme a "cobardes" como su líder, Santiago Abascal: "España no solo les queda grande sino que no les tiene miedo", ha sentenciado.

En su turno durante el debate de la moción de censura, Errejón ha comparado a Abascal con "el matón de la clase en instituto", alguien "peligroso y amenazante" pero en realidad "lleno de complejos" y el "más cobarde".