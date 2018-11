El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, el exJemad Julio Rodríguez, ha defendido el valor de la "lealtad", el "camino recto" y el "juego limpio" dentro de las filas de su partido.

Así lo ha expresado esta mañana en su cuenta de Twitter, donde, no obstante, no ha mencionado la suspensión cautelar de militancia de Rita Maestre y otros cinco concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid por no querer concurrir a las primarias del partido.