El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, esta mañana en su despacho cuando el Brexit, que se formaliza este viernes, abre once meses de transición para negociar la relación futura entre España y Gibraltar. EFE/Román Ríos

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, cree que este viernes, cuando el Reino Unido se despide de la UE, es un día "triste", aunque abre perspectivas positivas para la colonia británica y sus relaciones con España: "El futuro pasa por la generosidad de todos", dice en una entrevista con Efe.

"Es imposible predecir lo que va a suceder, pero yo creo que la economía de Gibraltar va a seguir creciendo. Si llegamos a un buen acuerdo con la UE, España crecerá más y, si no llegamos a un buen acuerdo, crecerá, pero no tanto. La perspectiva es positiva. La prosperidad de Gibraltar y de la zona estará garantizada, incluso si no hay acuerdo", afirma el ministro principal.