El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera que "el PSOE debe parar esta coalición (entre ese partido y Unidas Podemos) y decirle a Sánchez que llame a Casado".

En una entrevista que este domingo publica el diario ABC, el dirigente popular dice que hace "un llamamiento responsable. Esto no es un cambio de gobierno, es un cambio de modelo. El PSOE y Podemos no tienen legitimidad para cambiar el modelo: primero porque no tienen mayoría absoluta, y porque aun teniéndola no se podría cambiar el modelo".