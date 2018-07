El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cree que el vídeo contra la candidatura de Soraya Saénz de Santamaría lo ha hecho alguien ajeno al partido con la intención de desestabilizarlo.

"Es evidente que ese vídeo lo ha hecho alguien que quiere desestabilizar al PP. Yo no me creo que ese vídeo lo haya hecho nadie del PP, no creo que nadie quiera hacerse daño a sí mismo", ha manifestado Feijóo en Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy tiene previsto acudir a la reapertura de la Casa de Galicia en Gran Canaria.