El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que la moción de censura propuesta por Vox y cuyo debate se celebrará este miércoles "le viene muy bien al Gobierno y muy mal a la unidad de la alternativa que es la oposición", ya que, ha indicado, no fue pactada con nadie.

"No sé lo que va a decir mi partido al final", ha explicado Feijóo a los periodistas en un acto en A Coruña, donde ha explicado que esta moción de censura es de un partido político, Vox, que no es el PP y que "no pactó con nadie ni planteó con nadie".