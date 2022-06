El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado, en relación con la crisis entre España y Argelia, que los españoles van a pagar "los efectos de la mala política exterior de Pedro Sánchez" y que la misma pone en riesgo miles de millones en exportaciones.

"Un presidente como Juanma Moreno no solo no insulta, sino que no le dice a la oposición que estorba", ha resaltado Feijóo, tras subrayar que no ha venido a Córdoba a insultar a Pedro Sánchez, al igual que tampoco lo ha hecho "a decir 'sí, señor'", lo que, a su juicio, "es la mejor manera de servir a mi país".